Da Torino - Conte mette le mani avanti: il Napoli è senza coppe ed è alla pari

Si gioca domani, all'Allianz Stadium, la gara di campionato tra Juventus e Napoli. Tuttojuve commenta le parole dell'allenatore del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa:

"Conte come al solito ha messo le mani un pò avanti, non è proprio come dice lui. Ogni stagione è diversa dalle altre, possiamo concordare che l'Inter sia molto superiore a tutti, ma sulla Juventus, con un progetto nuovo e tutti i cambi del mercato, considerando anche che il Napoli non gioca le coppe, direi che siamo pari, poi c'è la fortuna che del calendario che potrebbe anche incidere...".