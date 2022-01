Da Salerno - La squadra oggi neanche oggi si è allenata: hi si assume la responsabilità in caso di infortuni con il Napoli?

Napoli calcio - La Salernitana giocherà per onor di firma a Napoli. Lo ha detto Colantuono in conferenza stampa. I colleghi di Tutto Salernitana sollevano le problematiche di una gara che secondo loro espone i calciatori granata a rischi di infortuni seri:

"La Salernitana, a Napoli, giocherà per onor di firma rischiando infortuni muscolari seri. Colantuono oggi ha annullato l’allenamento, solo esercitazioni in palestra per non gravare su una situazione sportivamente parlando drammatica. E il protocollo previsto dalla Federazione, quello del famoso 35%, fa acqua da tutte le parti. Oggi si sono negativizzati due calciatori, ma domani dovranno sottoporsi ad una visita medica per ricevere idoneità: cosa accadrà se non avessero l’ok? Sarebbero conteggiati nella percentuale o considerati a disposizione pur non convocabili? Si tratta, comunque, di atleti che non si allenano da settimane e che, dunque, si sottoporranno ad uno sforzo enorme rischiando infortuni muscolari che metterebbero a repentaglio la loro salute per le partite successive. Chi si assumerà le responsabilità? Chi capirà che la salute viene prima di questo maledetto business che influenza ogni decisione anche a costo di scadere nell’illogicità?"