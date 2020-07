Da Roma svelano: "Il Napoli propone una contropartita tecnica per Under"

Calciomercato Napoli - E' Cengiz Under della Roma uno dei nomi caldi per la fascia. Il club azzurro fa sul serio e ha proposto anche una contropartita tecnica ai capitolini come svela il Corriere di Roma oggi in edicola:

La squadra più interessata a Under sembra il Napoli, dove Gattuso lo ha richiesto al posto del deludente e indisciplinato Lozano. La Roma ha sparato alto: 30 milioni. Il Napoli ha risposto con una protesta simile a quella che portato Manolas sotto il Vesuvio: inserire un calciatore per abbassare il cash. L’estate scorsa fu Diawara, ora Malcuit (che però non interessa alla Roma). Si aggiunge un altro problema: all’Istanbul Basaksehir dovrebbe andare il 20% della cifra incassata.