Ultime calcio Napoli - Il Perugia si sta muovendo per rinforzare la difesa e l'attacco nel mercato di gennaio e non lasciare nulla di intentato per i play off. Secondo quanto riporta il Corriere dell’Umbria, Amato Ciciretti, giocatore ai margini del Napoli, è in cerca di rilancio in Serie B e starebbe spingendo per approdare a Perugia nel mercato invernale.