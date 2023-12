Da Natale a… Natale, la classifiche di Serie A a confronto: disfatta Napoli

Il Natale è alle porte, ed è ora di confronti. Il campionato sorride a molte delle squadre della nostra Serie A, ma non a tutte. Alcuni club hanno confermato la positività vista nella prima parte della passata stagione, altri il contrario. Com’è cambiata la classifica della Serie A dopo un anno? Le memorie dello scudetto del Napoli restano al momento un lontano ricordo. Gli Azzurri, in preda ad un sensibile calo, si trovano al 7° posto in classifica con ben 17 punti in meno rispetto allo scorso anno.

Walter Mazzarri

I punti squadra per squadra, da Natale a Natale

Inter 44 punti (+10 rispetto alla Serie A 2022/23)

Juventus 40 (+3)

Milan 33 (-4)

Bologna 31 (+12)

Fiorentina 30 (+7)

Roma 28 (-3)

Napoli 27 (-17)

Atalanta 26 (-5)

Lazio 24 (-7)

Torino 24 (+1)

Monza 21 (+3)

Lecce 20 (+1)

Genoa 19 (in Serie B)

Frosinone 19 (in Serie B)

Sassuolo 16 (=)

Hellas Verona 14 (+5)

Udinese 14 (-11)

Cagliari 13 (in Serie B)

Empoli 12 (-7)

Salernitana 9 (-9)

