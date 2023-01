L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha smentito su Twitter il presunto interesse del PSG per Azzedine Ounahi, che piace al Napoli:

“Il Paris Saint Germain non è interessato ad Azzedine Ounahi. Non fa parte dei piani perché Luis Campos si fida dei propri talenti e ha un altro tipo di strategia. L’obiettivo per il futuro del PSG è dare fiducia a Zaire Emery in quella posizione”.