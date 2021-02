Inter a caccia dell'erede di Handanovic: spunta l'idea Meret

Calcio - Quello con il Napoli per Meret è stato un rapporto difficile, tra infortuni, errori e tanta panchina, nonostante sia un pupillo del presidente de Laurentiis è difficile pensare che possa essere ai nastri di partenza della prossima stagione.

A 23 anni (24 il mese prossimo) ha capito che non può permettersi un altro anno nell'ombra. Non vuole più accontentarsi delle briciole, il suo futuro sarà in un altro club. Offerte ufficiali non ne sono ancora arrivate, ma tra le squadre che hanno chiesto informazioni c'è l'Inter, a caccia dell'erede di Handanovic.