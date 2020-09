Da Milano - La Juve non aspetta Suarez e spinge per Dzeko: la Roma su Milik

Ultime calcio Napoli - Una delle negoziazioni più lunghe e tormentate di questo calciomercato continuerà a farsi discutere per almeno un’altra settimana. Ci sono difficoltà nella trattativa tra Roma e Napoli per il trasferimento di Arkadiusz Milik, con De Laurentiis che ha deciso di escludere Cengiz Under dall’affare. Il ‘no’ al turco, però, non chiude definitivamente le porte di Trigoria al polacco, il cui agente ha già un principio d’accordo con Fienga (stipendio da 4.5 milioni di euro a stagione).

