Da Milano - Inter-Roma, è arrivata la decisione: ecco il nuovo calendario

Ultime calcio - Nicolò Schira riporta gli ultimi aggiornamenti sulle gare rinviate sabato per i funerali del Papa sul proprio profilo X:

"Dopo l’ok del Governo alla deroga per giocare Sabato alle 20.45 arriva lo stop alla calendarizzazione di Inter-Roma per il 26 Aprile. La soluzione prescelta porta a Domenica 27 alle 15 (non 12.30 per evitare concomitanza con Venezia-Milan sul quale c’era veto di Dazn). Con Inter-Roma alle 15 Como-Genoa passa alle 12.30 di Domenica 27. Lazio-Parma slitta ufficialmente a Lunedì 28 alle ore 20.45".