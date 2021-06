Ultime calcio - L’addio alla Fiorentina di Rino Gattuso fa rumore. Nicolò Schira su Twitter scrive:

“In casa Fiorentina filtra un po’ amarezza per il comportamento di Gattuso. Lo strappo è stato motivato da divergenze sul mercato, ma in realtà il tecnico sarebbe stato allettato dalla possibilità Tottenham emersa nelle ultime ore come testimonia l’accordo già in chiusura…”