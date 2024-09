Monza, in bilico la posizione di Alessandro Nesta. Il club starebbe valutando il cambio in panchina e secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira da Milano, nelle ultime ore al Monza è stato offerto Fabio Cannavaro.

L'allenatore napoletano ha dunque una nuova chance di allenare nel campionato italiano dopo l'esperienza all'Udinese l'anno scorso. Per Nesta al Monza appena 3 punti in 5 giornate e zero vittorie.