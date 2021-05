Ultime calcio - Luciano Spalletti è sempre accostato al Napoli, il giornalista Nicolò Schira riporta su Twitter gli ultimi aggiornamenti:

"Luciano Spalletti è pronto a tornare in pista dopo i 2 anni sabbatici (lautamente pagati dall'Inter...): Napoli è una piazza che lo affascina e lo intriga. Contatti con ADL vanno avanti da tempo: nel suo staff ci sarà spazio come collaboratore tecnico anche per David Pizarro".