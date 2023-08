Il Secolo XIX riporta gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Genoa:

"Genoa, l'opzione Crespo in mediana prende quota. Kjaer o Pezzella in difesa". Miguel Crespo, centrocampista portoghese classe '96 del Fenerbahçe, si avvicina a grandi passi ai rossoblù. Per la fascia idea Pol Lirola come alternativa a Zanoli del Napoli.