Da Empoli - Vittoria arrivata con il bel gioco! E' meritata, quante occasioni: una rimonta di quelle da libro cuore..."

"La gara di ieri è di quelle che indubbiamente andranno a far storia", scrivono i colleghi di Pianetaempoli.it, sito di riferimento dei toscani:

"Una striscia che è stata oggetto di notizia a livello europeo, una striscia che stava diventando sempre più scomoda perchè rischiava seriamente di offuscare un risultato importante. Ormai i calcoli si sprecavano e si cercava di capire quando l’Empoli avrebbe potuto ritrovare il successo e quando avrebbe potuto chiudere i giochi per la salvezza. E tutti a dire che sicuramente il discorso non poteva riguardare la gara con il Napoli. Ed invece il bello del calcio sta proprio in questo, nel sapere regalare determinate emozioni nella maniera più inaspettata, ed a volte anche con un copione davvero da Oscar. Alzi la mani chi al minuto 79, uno prima del gol di Henderson, avrebbe creduto che diciassette minuti dopo, al triplice fischio, sarebbe impazzata la festa per una vittoria incredibile. E non perchè l’Empoli non avesse meritato con il gioco, va detto che i nostri hanno disputato fin dall’inizio una gara davvero esemplare, annichilendo il centrocampo del Napoli ed andando più volte vicino al vantaggio.

Ma quando deve dire male, dice male. Il gol di Mertens allo scadere del primo tempo e quello di Insigne dopo otto minuti nella ripresa, avrebbero tagliato le gambe a chiunque. La grandezza della squadra di Andreazzoli sta qui. Rimesse in ordine le idee si è continuato a giocare a testa bassa e nel giro di dieci minuti sono arrivati tre gol, con in mezzo un rigore in movimento sbagliato da Bajrami. Una rimonta di quelle da libro cuore, una rimonta che non potrà ovviamente essere mai paragonata alla gara playout con il Vicenza ma che, sicuramente, si va ad inserire tra le più belle emozioni di sempre di Monteboro".