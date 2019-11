Da Bologna: "Mihajlovic non sarà in panchina al San Paolo"

Sinisa Mihajlovic sta decisamente meglio, come ha ben spiegato in conferenza stampa. Tuttavia, le sue condizioni fisiche gli impongono per forza di cose dei limiti. L’allenatore del Bologna al momento non può rimanere per troppo tempo in luoghi chiusi e affollati, quindi neanche utilizzare mezzi di trasporto diversi da una macchina privata. Mihajlovic dunque non sarà al San Paolo domenica. L’obiettivo prossimo è però già stato tracciato. Mihajlovic ha intenzione di essere allo stadio in almeno una delle due gare di campionato seguenti, entrambe al Dall’Ara: contro il Milan l’8 dicembre o contro l’Atalanta il 15. Non è comunque da escludere che il tecnico sorprenda tutti e si presenti in panchina. Lo riporta Tuttobolognaweb.it.