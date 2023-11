Da Bergamo - Le scelte di Gasperini contro il Napoli: difesa in emergenza

Come giocherà l'Atalanta contro il Napoli? Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di De Roon a centrocampo e starebbe pensando ad alcune novità come si legge su Tutto Atalanta:

"Senza De Roon, Gasperini dovrà ripensare il suo centrocampo. Le opzioni includono Koopmeiners ed Ederson, con potenziali cambiamenti anche in attacco. In difesa, la situazione è complessa. Djimsiti è l'unico difensore completamente in forma, mentre per Kolasinac e Scalvini si valutano i progressi. In attacco, le scelte potrebbero vedere De Ketelaere o Pasalic affiancare Lookman e Scamacca, a seconda della condizione fisica dei giocatori e delle decisioni tattiche di Gasperini".