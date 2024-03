Napoli - Secondo quanto si legge su Mundo Deportivo, Xavi starebbe pensando di schierare Sergi Roberto a centrocampo nel match di ritorno contro il Napoli in programma martedì.

Ultimissime Barcellona-Napoli

Il calciatore si è messo alle spalle un periodo non proprio positivo per via di qualche infortunio di troppo, ma è pronto a dare una mano a Xavi che ha intenzione di metterlo nel ruolo di centrocampista al posto dell'infortunato de Jong.