Calcio Napoli - Il Napoli in campionato non è riuscito a vincere soltanto due volte. La prima contro la Fiorentina, squadra con cui vinse il primo scudetto nel 1987. L'altra fu contro il Lecce allenato da Marco baroni che invece fu l'autore della rete del secondo scudetto in quel famoso Lazio-Napoli.