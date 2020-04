Notizie - Maurizio Crosetti, giornalista e scrittore ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite il suo profilo Twitter:

"Anche solo un medico sottratto alla comunità per gli interessi del calcio, anche solo un infermiere o un tampone in meno saranno un crimine. E comunque basterà un solo positivo per fermare di nuovo tutto. E' ASSOLUTAMENTE impossibile che il campionato ricominci e si concluda, ok?".