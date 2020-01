Crollo Napoli - Nelle ultime 9 giornate media punti da Serie B [GRAFICO]

Angelo Forgione, giornalista e scrittore napoletano, ha pubblicato un grafico che mette a confronto le varie classifiche. Ecco quanto ha scritto sul suo profilo social:

"Alla giornata 18, i punti sono solo 24. Alla nona giornata, la metà del percorso sin qui compiuto, il Napoli era quarto, in zona Champions League, e oggi ottavo, fuori dalla zona Europa League. In quel turno, gli Azzurri, sapendo dei pareggi di Juventus e Inter negli anticipi contro Lecce e Parma, pareggiavano indegnamente a Ferrara con la Spal e perdevano l'ultimo treno comodo". "Da allora, in otto giornate, soli 7 punti, quanti quelli del Sassuolo, del Brescia e del Lecce; l'Udinese e il Bologna ne hanno raccolti 11; il Milan 12, come il Parma e la Sampdoria, che a quel momento era ultima e con Ranieri è ben ripartita; il Verona (una partita in meno) e il Torino 13. Peggio del Napoli hanno fatto solo Spal (5), Genoa (6) e Fiorentina (6). La media degli ultimi otto turni è da salvezza sofferta, e c'è dunque da benedire lo slancio iniziale che aveva tenuto la squadra di Ancelotti al quarto posto, che oggi sarebbe benedetto. Quel margine consente oggi di tenere la distanza di sicurezza, ma alla vigilia del difficilissimo match contro la Lazio a Roma, ultima gara del girone di andata, e del non lontano match interno contro la Juventus, l'allarme suona. Il sogno è finito già ad ottobre, a Ferrara. È ora di aprire gli occhi per evitare un brutto incubo".