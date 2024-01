Cristiano Ronaldo vince il "Maradona Award": battuti Haaland, Mbappé e Kane | FOTO

Cristiano Ronaldo vince il "Maradona Award": battuti Haaland, Mbappé e Kane.

Il portoghese è’ stato premiato ieri a Dubai come miglior marcatore 2023 grazie ai 54 gol segnati nell'anno solare

Cristiano Ronaldo aggiunge un trofeo alla sua collezione conquistando il "Maradona Award" come miglior marcatore ai Dubai Globe Soccer Awards 2023. Ronaldo alla premiazione ha ringraziato emozionato tutti i presenti ed ha dichiarato”Questo premio e’ speciale per me, lo aggiungerò al mio museo come cimelio speciale”.

Alla premiazione presente Stefano Ceci, manager di Diego Armando Maradona che ha portato con sé la mascotte Deguito accolta da tutti i presenti con grande stupore e gioia, soprattutto tra i bambini presenti, che pur non conoscendo Maradona e le magie che compieva in campo all’arrivo di DIEGUITO lo hanno rincorso e circondato per i selfie .