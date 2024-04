Cristiano Ronaldo perde la testa, espulso e poi tenta il pugno all'arbitro | VIDEO

Ultime notizie - Cristiano Ronaldo non riesce ad essere lucido nella Finale di Supercoppa di Arabia persa contro l'Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic Savic. CR7 perde le staffe, prima espulso per una gomitata contro un giocatore e poi tenta di colpire con un pugno l'arbitro di spalle. Alla fine però ci ripensa per fortuna il portoghese che è stato cacciato dal match al minuto 89 sul risultato di 2-0 per gli avversari. Alla fine vincono 2-1 la Supercoppa di Arabia Milinkovic Savic e Koulibaly con l'Al Hilal che ancora una volta batte in questa stagione l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.