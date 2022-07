Cristiano Ronaldo perde la pazienza: "Senza menzogne su di me non fate soldi"

Notizie calcio. Il futuro di Cristiano Ronaldo resta tutto da decifrare. Il talento portoghese è in cerca di una nuova sistemazione e vorrebbe lasciare il Manchester United, di conseguenza è stato accostato ad innumerevoli squadre (Napoli compreso).

Ronaldo ha però deciso di rompere il silenzio, scagliandosi contro i giornalisti attraverso un post comparso sul suo profilo Instagram:

"Impossibile non parlare di me un giorno, altrimenti la stampa non farebbe soldi. Se non mentono non possono attirare l'attenzione della gente. Continuate così, magari un giorno avrete delle notizie giuste".