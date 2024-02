Crisi Sassuolo: contestazione dura dei tifosi dopo l'ennesima sconfitta | VIDEO

Altra sconfitta per il Sassuolo che ora rischia sempre di più la retrocessione dopo tanti anni di Serie A. E' la 15esima sconfitta in campionato in 25 partite stagionali per i neroverdi che tra qualche giorno affronteranno il Napoli nel recupero di campionato e c'è la possibilità che venga esonerato Dionisi per fare spazio ad un nuovo allenatore. Questa la conestazione dei tifosi del Sassuolo dopo la sconfitta per 2-3 contro l'Empoli.