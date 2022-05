Criscitiello: "Voto 8 al Napoli, peccato per il braccino corto! Merita un gran mercato estivo per riprovarci"

Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, dà i voti alla stagione delle squadre di Serie A nel suo consueto editoriale su Tmw:

NAPOLI VOTO 8

Peccato per il braccino nel momento più bello. Poteva arrivare a giocarsi lo scudetto con le milanesi fino a ieri. Invece si è arreso troppo presto. Comunque il primo anno di Spalletti resta positivo. Per 8 mesi in lotta per lo scudetto, abbiamo visto anche un bel Napoli giocare a calcio e non ha mai rischiato di restare fuori tra le prime 4. Sfortunato con gli infortuni merita un gran mercato estivo per riprovarci la prossima stagione.