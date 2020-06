Criscitiello: "Gattuso ha ridato l'anima al Napoli e se Mertens è rimasto è merito suo. ADL? Ha fatto la scelta giusta per il dopo Ancelotti"

Ultime calcio Napoli - Michele Criscitiello scrive nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

Criscitiello

"Chi merita solo applausi sono Gattuso e il suo staff. Alt, non parliamo di un Napoli bello visto sabato sera e neanche di una squadra che ha dominato l'altra. Però parliamo di risultati e di atteggiamento. Ricordiamoci Gattuso da dove ha preso il Napoli di Ancelotti. Distrutto, con la testa rivolta verso il basso a guardare la zona salvezza e mortificato dalle tante umiliazioni subite. Gattuso è arrivato e ha rifatto completamente la preparazione, infatti, ha perso molte delle prime partite sulla panchina del Napoli. Sembrava un bluff o il secondo errore consecutivo di De Laurentiis in panchina. Aumentavano le vedove di Sarri a Posillipo. Invece perdeva e lavorava. Come è solito fare un vincente. Gattuso ha trovato un Napoli stravolto. Ora se la gioca alla pari con l'Inter di Conte che doveva lottare, forse lo farà ancora, con la Juve per la conquista del titolo. Mercoledì si gioca un trofeo e ha ridato autostima ad un gruppo in guerra con società e proprietà. Questo signore ha fatto un miracolo sportivo. Il Napoli è tornato in alto in classifica e lotta, in una stagione pessima, per un titolo a Roma contro la Juventus. E se Mertens ha accettato di rimanere, dopo le guerre con Aurelio, il 95% è merito di Gattuso. Un allenatore di qualità, un allenatore vincente, a capo di uno staff di grandi professionisti. A Milanello l'hanno mandato via con un calcio e lui da gentiluomo gli ha anche lasciato 12 milioni di euro in omaggio. De Laurentiis ha fiuto; dopo Sarri ha indovinato anche Gattuso, aver sbagliato Ancelotti resta una macchia che nessuno di noi poteva prevedere. Rino è il nuovo oro di Napoli e, da queste parti, la gente di valore la sanno apprezzare".