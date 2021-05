Criscitiello distrugge De Laurentiis: "Se il Napoli non è in Champions lo deve ad una società assente! Ha ringraziato Gattuso come se fosse il suo autista..."

Notizie Napoli calcio. Michele Criscitiello attraverso il suo editoriale per TMW ha criticato apertamente l'operato di Aurelio De Laurentiis:

"Il Napoli si è suicidato. Peggio della partita solo il tweet di De Laurentiis. Un post pieno di veleno e senza spiegare il fallimento societario di chi doveva sostenere l'allenatore e invece, negli ultimi due mesi, contattava tecnici per la Champions. Un post dove ringrazia Rino come fosse il suo autista e nomina moglie e figli che con il lavoro non hanno nulla a che fare. Se il Napoli non è in Champions lo deve ad una società assente che in questi casi avrebbe dovuto fare la società vera. Colpa anche della squadra, naturalmente. Se il destino dipende solo da te non puoi sprecare un jolly così importante nell'ultima gara della stagione, dopo una cavalcata trionfale e dopo aver superato mille ostacoli".