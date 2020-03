Ultim'ora: Covid-19, Ryanair sta cancellando i voli dall'Italia! A rischio la trasferta di Barcellona-Napoli

Ultimissime notizie Napoli: a rischio la trasferta di Barcellona-Napoli per i tifosi napoletani. E' una notizia dell'ultima ora quella comunicata da Ryanair, la compagnia di volo low-cost tra le più utilizzate dai tifosi per le trasferte calcistiche in Europa, che potrebbe mettere seriamente a rischio la possibilità per i tifosi del Napoli di raggiungere la propria squadra in Catalogna il prossimo 18 marzo 2020, in occasione del match di ritorno di Uefa Champions League tra Barcellona e Napoli.

Ultim'ora: Ryanair cancella i voli dall'Italia

Ryanair ha comunicato di essere stata costretta a cancellare fino al 25% dei voli italiani a corto raggio dal 17 marzo all'8 aprile, come conseguenza del virus Covid19. Tutti i clienti interessati sono stati informati via e-mail e SMS con l’opzione di richiedere un rimborso o di riprenotare il loro viaggio.

Non è ancora chiaro quale sarà il destino dei tifosi del Napoli che hanno già prenotato il proprio biglietto, né se la situazione eccezionale possa convincere la compagnia aerea a mantenere attiva la tratta tra Napoli e Barcellona per le date prossime al 18 marzo.