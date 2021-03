Covid Italia, Repubblica: niente zona gialla automatica, tutto chiuso per almeno un mese

Covid Italia - Niente ritorni automatici a zona gialla in caso di certi parametri per più giorni: come riporta La Repubblica oggi in edicola, non andrà in porto la richiesta di Matteo Salvini. L'Italia, piuttosto, sarà blindata per un mese:

Quel che è certo è che non ci sarà il passaggio automatico alle zone gialle e alle aperture invocate dal partner di governo più irrequieto. Neanche in caso di miglioramento parziale della curva dei contagi, dunque dell’Rt e delle ospedalizzazioni. C’è però una concessione, che permette al leghista di salvare la faccia e poter cantare in parte vittoria coi suoi: un meccanismo che a partire dal 15, forse addirittura dal 20 aprile potrebbe portare ad alcuni allentamenti dei vincoli nelle regioni arancioni. Ma solo se e quando la situazione epidemiologica lo dovesse consentire