In relazione alla notizia apparsa stamane sul nostro portale circa il contagio di tre persone in un noto ristorante di Massa Lubrense il nostro team social erroneamente ha pubblicato l'immagine sbagliata relativa all'illustre chef stellato, Paolo Gramaglia, founder dell'elegante ristorante President. Ci scusiamo per il disagio ed auguriamo allo stesso le migliori fortune professionali presso la sua struttura a Pompei, raffinata location di otto tavoli tra mobili preziosi.