Costa D'Amalfi in Serie D, Pompei allenato da un ex azzurro quasi: ultimo match decisivo

Ultimissime calcio campano - Dopo la gioia scudetto del Napoli di un anno fa, continuano le soddisfazioni regionali sul fronte sportivo.

Gioia calcio campano con Costa d'Amalfi e Pompei

Questa volta arrivano dal basso e si tratta del Costa d'Amalfi già ufficialmente sbarcato nel calcio professioistico con la promozione in Serie D e il Pompei che potrebbe arrivarci questo weekend dopo il vantaggio per 2-1 conquistato all'andata a Modica in Sicilia. La squadra sotto il Vesuvio è allenata da un ex azzurro, ovvero Gernato Scarlato - primo centrale difensivo dell'era De Laurentiis - subentrato a Diego Armando Maradona junior.