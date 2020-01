Cosa resta di Sarri al Napoli: ecco i reduci del triennio sarrista ancora in azzurro [GRAFICO]

Ultime Napoli calcio. Domenica sera ci sarà Napoli-Juventus, la madre di tutte le gare stagionali per gli azzurri: sarà anche la prima volta di Maurizio Sarri al San Paolo da allenatore della Juventus. Una sfida che rievocherà differenti ricordi, anche se c'è curiosità nel capire come il "comandante" verrà accolto dal suo ex pubblico.

Cosa resta del Napoli di Sarri

Sono ormai passati oltre due anni dall'addio dell'ex Empoli al San Paolo: dopo una cavalcata trionfante che portò a sfiorare il tricolore, il tecnico approdò poi al Chelsea dove l'anno scorso ha vinto l'Europa League prima di diventare l'allenatore della Juventus. Ma cosa resta del suo Napoli a due campionati di distanza? Sky Sport ha infatti elencato i giocatori rimasti in azzurro dopo l'esperienza Sarri: ecco di chi si tratta.

