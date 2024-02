Ecco come Mazzarri ha diretto l'allenamento di oggi sapendo di essere l'ultimo

Giornata incredibile oggi in casa Napoli, con una situazione surreale in particolare per Walter Mazzarri che ha dovuto anche dirigere l’allenamento in questa condizione estrema.

Mazzarri esonerato, così ha guidato l'ultimo allenamento

Come raccontato da Massimo Ugolini di SkySport, ha guidato l’allenamento di oggi con massima professionalità ma con un appiglio diverso rispetto alle altre volte. Presente, sì, ma a un certo punto si è seduto in panchina, rassegnato e consapevole in cuor suo che si trattasse dell’ultimo allenamento pur non avendo avuto indicazioni dalla società. L'avviso è arrivato solo in serata.