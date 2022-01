CorSport - Spalletti recupera punti d'oro in classifica, ma torna da Bologna con altri due buone notizie

Il Corriere dello Sport commenta la vittoria del Napoli per 2-0 contro il Bologna sul proprio sito internet:

"Lozano sbanca Bologna con una doppietta e regala al Napoli la seconda vittoria consecutiva. Spalletti approfitta del ko del Milan e del pareggio dell’Inter per recuperare punti d’oro in classifica: adesso Inzaghi è a +4 (con una partita in meno) e Pioli a +2. Ma dallo stadio Dall’Ara la comitiva azzurra torna con altre due buone notizie: non solo il rientro di Osimhen, in questo lunedì pomeriggio si sono rivisti segnali del Napoli di inizio stagione, quello che dominava contro tutti"