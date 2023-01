CorSport - Kvaratskhelia non s'è allenato per le botte prese con l'Inter!

Oggi Khvicha Kvaratskhelia non si è allenato per le botte ricevute ieri sera in Inter-Napoli, lo riporta l'edizione online del Corriere dello Sport.

Kvaratskhelia non si è allenato

"Protesta energica dei napoletani contro l’arbitro Sozza che avrebbe permesso ai difensori dell’Inter di maltrattare fin dal primo minuto l’attaccante georgiano. L'intervento peggiore quello di Skriniar a centrocampo: palla a terra e colpo all’altezza di metà tibia. Giusto lasciar giocare, ma sbagliato che si permetta di picchiare sistematicamente i giocatori più talentuosi"

Report da Castel Volturno all’indomani della sconfitta del Napoli a San Siro contro l’Inter. Ecco quanto si legge direttamente dal sito ufficiale del club partenopeo: