CorSera - Euro2021, Mancini può cambiare tanto: in molti cercano di rilanciarsi per ottenere la convocazione del CT

Ultimissime calcio - Euro2020 rinviato, intanto, in tanti recuperano speranza per convincere Roberto Mancini per il prossimo anno. L'Italia aveva un gruppo forte per quest'anno, che chissà, magari sarà più forte di questa il prossimo.

Di sicuro diversa. Tornerà sicuramente Zaniolo che ha pianto tanto al suo infortunio nei mesi scorsi, visto che avrebbe saltato Euro2020. Tonali potrebbe insidiare l’intoccabile Jorginho nel ruolo di regista, Bernardeschi trovare una squadra che lo rimetta al centro del gioco, Castrovilli affinare le sue qualità. E' anche vero che Chiellini e Acerbi imporranno una riflessione al tecnico, ma a fianco di Bonucci è lecito attendersi il definitivo salto di qualità di Romagnoli e magari il ritorno di Caldara. A centrocampo Sensi, perseguitato dagli infortuni, dovrebbe uscire dal tunnel e ritrovare la condizione di inizio stagione. In attacco, Immobile un’altra annata così non riuscirà a farla, ma chissà che Balotelli non ritrovi se stesso all’improvviso (difficile da credere), senza dimenticare il tenace Belotti e un gruppo di ragazzi che Mancio segue con attenzione (Scamacca, Cutrone, Pinamonti e Favilli). E poi la prossima, potrebbe essere la stagione di Chiesa, a Firenze o altrove, e quella della definitiva consacrazione di Orsolini e il rilancio di Kean, che all’Everton si è un po’ perso ma Mancini considera un predestinato. Si rimescolano le carte. Ma non si riparte da zero. Il lavoro del c.t. non sarà sprecato.