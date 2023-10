CorSera - ADL ha scelto Conte: ecco dove prenderebbe i soldi del maxi ingaggio

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore del Napoli, puntando altissimo: si tratta infatti di Antonio Conte. Come conferma anche il Corriere della Sera oggi in edicola, è il tecnico salentino la scelta numero uno del presidente.

Panchina Napoli, Antonio Conte nome caldissimo

Il patron vuole un profilo che possa spostare gli equilibri e con spessore e credibilità, dunque ecco che l’ex Tottenham appare perfetto. Qualsiasi altra alternativa al momento non è contemplata: cambiare tanto per, secondo il presidente, non ha molto senso. Sostenere lo sforzo economico sì, con gli incassi della qualificazione in Champions che sarebbero ben superiori al suo ingaggio a doppia cifra. Il contatto c'è stato, ora attende risposte dal mister.