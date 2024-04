CorrSera - Di Lorenzo si è scusato con gli Ultras e ha svelato il vero motivo del crollo del Napoli

Notizie Napoli - Sono ore incandescenti in casa Napoli dopo la sconfitta di sabato contro l'Empoli allo stadio Castellani per 1-0. Nell'immediato dopo partita Di Lorenzo si è recato sotto il settore ospiti dopo le ripetute richieste di faccia a faccia da parte degli Ultras presenti. Ecco quanto riportato in merito dall'autorevole firma del Corriere della Sera Monica Scozzafava sull'edizione online del quotidiano:



"Al fischio finale De Laurentiis ha lasciato lo stadio senza parlare con nessuno. È toccato a Di Lorenzo andare sotto il settore riservato ai tifosi ospiti, convocato dagli ultrà per ascoltare da vicino cori e invettive. Il capitano del Napoli si è scusato e avrebbe quasi alzato bandiera bianca, a discolpa della squadra ha ammesso che tutto quanto successo in stagione li ha svuotati".

"Mancanza di benzina, in buona sostanza. E nessuno di quelli presenti si è accontentato delle sue parole. Tre allenatori diversi (Calzona, l’ultimo, andrà via a fine stagione) mancanza di un dirigente autorevole, delegato di De Laurentiis con pieni poteri: la squadra ha perso tutti i riferimenti".