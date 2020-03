Notizie - Andrea Micheli, 37 anni, ed ex presidente della Pergolettese è deceduto nella serata di ieri. Micheli, residente a Pizzighettone dove lavorava presso la ditta di famiglia, era ricoverato da circa due settimane a Milano per il coronavirus. L'ex presidente, molto apprezzato per aver portato al suo primo anno la Pergolettese dalla serie D alla Serie C2 non è riuscito a farcela.