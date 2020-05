Coronavirus, tutti negativi i tamponi ai calciatori del Barcellona! Dembele unico assente

Ultime notizie calcio - Il mondo del calcio, a livello internazionale, si sta attivando per far ripartire le competizioni e questo sta avvenendo anche in Spagna, nel tentativo di evitare nuovi contagi da Coronavirus anche in ambito sportivo. Ebbene, proprio in questa direzione tutti i giocatori del Barcellona sono stati sopposti a dei test per verificare se ci sono casi di contagi. Tutti sono risultati negativi ai test per il coronavirus. Lo riferisce la stampa spagnola, spiegando che diciotto giocatori della prima squadra e sei delle giovanili si sono sottoposti a esami, unico assente Ousmane Dembele.?