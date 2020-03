Coronavirus, stop all'allenamento all'aperto: nuova ordinanza del ministro Speranza

Aggiornamenti coronavirus - Stop ai runners per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Come riporta La Repubblica on line, il ministro della salute Roberto Speranza ha infatti firmato una nuova ordinanza che vieta l'allenamento all'aperto finora concesso. Sarà in realtà ancora possibile in minima parte. Ma con grosse eccezioni, ovvero: "Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona". Secondo quanto si apprende, sarà soltanto la prima di nuove misure più restrittive pronte ad essere prese pur di arginare l'ondata virale.