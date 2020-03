CIES - SSC Napoli, l'emergenza Coronavirus può costare 180 milioni fino a giugno: rosa deprezzata del 30%, le cifre

Ultimissime calcio Napoli - Il CIES ha stimato che in generale l'emergenza Coronavirus peserà non poco anche sul calciomercato, qualora non si dovesse giocare nessuna partita fino a giugno. Il danno economico sul deprezzamento del valore dei calciatori sarebbe del 28% in meno nei maggiori 5 campionati europei, nello specifico si passerebbe dagli attuali 32,7 miliardi di euro a 23,4.

Napoli

Calciomercato Napoli, cosa cambia se non si gioca

Il sito specializzato ha poi analizzato l'impatto di questa causa di forza maggiore sulle società. Il Napoli, se si continuasse a non giocare, vedrebbe ridotto il suo valore rosa da 608 milioni a 427, registrando un decremento di 181. Il potenziale perso è del 29.8%.