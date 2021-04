Coronavirus, Speranza firma l'ordinanza: la Campania in zona gialla, cinque Regioni restano arancioni

Ultime notizie - Nelle prossime ore il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l'ordinanza che sancirà il ritorno in zona gialla delle seguenti 14 Regioni a partire da lunedì 26 aprile: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Resta, invece, in zona rossa la Sardegna, così come sono cinque le realtà regionali che saranno ancora arancioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta.