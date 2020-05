Coronavirus, sosta gratuita fino a giugno a Napoli: tutti i dettagli e i beneficiari

Ultime Coronavirus - Fino al 31 Maggio a Napoli sarà consentita la sosta libera e gratuita, nelle aree di sosta a pagamento senza custodia (strisce blu), su tutto il territorio cittadino, a favore di:

?? tutte le figure sanitarie iscritte all'Ordine dei Medici, degli Infermieri, psicologi, e dei Farmacisti, dei veterinari e gli operatori sanitari;

?? dei giornalisti in qualità di operatori dell’informazione;

?? degli Amministratori nello svolgimento delle funzioni pubbliche;

?? degli agenti della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine

?? degli operatori sociali , pubblici e privati, riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Napoli o dalle altre istituzioni preposte che agiscono nel settore dell' assistenza socio sanitaria sul territorio della città di Napoli, indicati dalla competente Area del Comune di Napoli;

?? dei volontari impegnati nelle attività di distribuzione pasti e beni di prima necessità ai senza fissa dimora e agli indigenti;

?? dei dipendenti impiegati nei servizi essenziali per l'assicurazione dell'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell' Amministrazione;

?? delle categorie di soggetti impegnati in attività connesse all'emergenza;

?? dei dipendenti del Comune di Napoli e LSU che utilizzano il mezzo privato, anziché l’abituale mezzo di trasporto del servizio pubblico locale.

Dal 1° Giugno il pagamento della sosta sulle strisce blu ritornerà con le modalità ordinarie.

