Coronavirus, sono 88 i medici morti in Italia

Ultime coronavirus - Salgono a 88 i medici morti per coronavirus in Italia. Si aggiorna ancora l''elenco caduti' pubblicato dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini medici. L'ultima vittima è Adelina Alvino De Martino, cardiologa in pensione, ex primario. Il precedente 'bollettino' Fnomceo riportava 87 caduti, che nel weekend erano saliti a 80 con la notizia dei decessi di Giovanni Battista Tommasino, medico di medicina generale, dell'oftalmologo Paolo Peroni e di Giandomenico Iannucci, anche lui medico di famiglia. I 7 nomi che si aggiungono al tragico elenco sono quelli di: Riccardo Zucco, neurologo; Ghvont Mrad, medico termale; Gianbattista Bertolasi, medico di medicina generale; Silvio Lussana, medico internista, ex primario di Medicina; Giuseppe Aldo Spinazzola, cardiologo; Vincenzo Emmi, rianimatore; Carlo Amodio, radiologo ed ex primario di Radiologia. Lo riporta Adnkronos.