Coronavirus, primo caso di positività anche in Chinese Super League: contagiato Marouane Fellaini!

Continua apparentemente senza sosta il contagio del Coronavirus. Arriva, in tal senso, il primo caso di positività in Chinese Super League. Il primo contagiato, infatti, è l'ex Manchester United ed a lungo vicino anche al Napoli Marouane Fellaini, attualmente in forza allo Shandong Luneng. Il dipartimento sanitario locale ha spiegato che l'ex giocatore del Manchester United è stato trovato positivo a un tampone effettuato lo scorso 20 marzo, lo stesso giorno in cui Fellaini è arrivato in treno a Jinan, nella provincia cinese di Shandong.