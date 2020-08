Coronavirus, picco di contagi a Sant'Antonio Abate: chiusa la Sonrisa fino al 25 agosto!

Ultime notizie Napoli - Negli ultimi giorni si sta registrando un picco di contagi da Coronavirus nel paesino di Sant’Antonio Abate e per questo motivo il Presidente della Regione, sentita l’Unità di Crisi, firmerà entro stasera un’ordinanza di cui il Mattino ha anticipato i contenuti. Sarà disposta, infatti, la chiusura fino al 25 agosto delle strutture ricettive “La Sonrisa” e “Hotel Villa Palmentiello” con obbligo di sanificazione prima della nuova riapertura. Inoltre, i cittadini che hanno residenza, domicilio o dimora in via Croce di Gragnano nel territorio di Sant’Antonio Abate saranno obbligati a restare in isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle dette abitazioni fino al 14 agosto 2020.

Coronavirus chiusa Sonrisa