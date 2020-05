Coronavirus, più di cinque milioni di contagi e 342.000 decessi nel mondo

Ultime notizie - Non si placa la diffusione del Coronavirus su scala mondiale, così come cresce senza apparente soluzione di continuità il numero delle vittime. Stando agli ultimi dati ufficiale, sull'intero globo sono più di 5,3 milioni le persone che hanno contratto il Covid 19, mentre il numero di decessi è arrivato a 342.000. A riportare le statistiche in questione è la Johns Hopkins University. Gli USA restino il Paese con più morti totali (97.087 vittime), seguito dal Regno Unito (36.757 vittime)

