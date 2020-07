Coronavirus, nuovo picco di contagi a Barcellona: torna il lockdown!

Ultime notizie calcio Napoli - La bomba Coronavirus sta esplodendo nuovamente in Spagna e nello specifico in Catalogna. Le autorità catalane, infatti, hanno adottano nuove misure restrittive per parte della regione, compresa Barcellona, chiedendo ai residenti della città di "restare a casa" dopo un aumento nei nuovi casi di coronavirus. L'indicazione è finalizzata ad "evitare le riunioni sociali, le uscite notturne e le attività culturali". Sono vietati, tra l'altro, gli assembramenti di più di 10 persone sia un pubblico che in privato. Se questo provvedimento dovesse essere prolungato anche ai primi di agosto, diventerebbe quasi scontato che la gara di Champions tra Barcellona e Napoli venga giocata su campo neutro!