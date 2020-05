Coronavirus, movida e notte di follia a Napoli: assembramenti, risse e traffico in tilt fino alle 4 sul lungomare

Ultime notizie. La Fase 2 non è iniziata nel migliore dei modi in Italia: anche a Napoli, purtroppo, la maggior parte delle persone non sembra aver recepito il messaggio che il peggio non sia ancora passato. Come riportato da Il Mattino, il sabato sera ancora trascorso è stato all'insegna del menefreghismo e cattiva educazione nel capoluogo campano: assembramenti di persone (molte anche senza mascherine), risse, movida e traffico totalmente paralizzato fino a tarda notte.

Coronavirus, notte di follia a Napoli: assembramenti e movida

Uno scenario indecorso come se nulla fosse successo negli scorsi mesi: ondate di persone, si sono riversati in strada, a piedi o con le auto, con i marciapiedi utilizzati come corsie preferenziali da auto e moto, nonostante i locali della movida abbiano rispettato il limite della chiusura alle 23. Il tutto ha ovviamente causato anche lo spargimento di rifiuti per tutto il lungomare, ben visibili anche questa mattina.

"Tra clacson e schiamazzi non è stato possibile dormire - spiega un residente che ha l'abitazione di fronte al porticciolo di Mergellina - C'erano assembramenti di giovani, la gente sembrava impazzita dopo due mesi di lockdown. Mergellina era completamente paralizzata: via Caracciolo, piazza Sannazaro, piazzetta del Leone. La situazione si è normalizzata solo dopo le 4. È stato un inferno"